Semana encerra na Agência da Funsat com oportunidades em 1.333 vagas

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) apresenta, em seu Painel Eletrônico de Intermediação, uma lista com 117 profissões disponíveis para recrutamento. Ao todo, 128 empresas de Campo Grande estão contratando com o suporte da Agência de Empregos da pasta, somando 1.333 vagas nesta sexta-feira. As oportunidades de colocação no encerramento da semana estão disponíveis apenas para candidatos com cadastro atualizado no sistema de candidaturas.

O destaque fica para a maioria dos anúncios voltados a captações de perfil aberto, nas quais não é exigida experiência prévia. Entre os chamados dessa modalidade estão: agente de saneamento (10 vagas), auxiliar de padeiro (3), leiturista (10), promotor de vendas (2), separador de material reciclável (3) e servente de obras (14 vagas). Ao todo, são 958 oportunidades destinadas à contratação de trabalhadores para treinamento remunerado.

Em outro nível de exigência, já com experiência prévia como prioridade, figuram 375 anúncios no dia. Nessa linha, há vagas para auxiliar de armazenamento (12), balconista de açougue (3), farmacêutico (2), magarefe (5), monitor de prevenção de perdas (8) e oficial de manutenção predial (2), além de uma vaga, respectivamente, para desenhista projetista da Construção Civil e para a função de encarregado de tráfego rodoviário.

Na oferta de trabalho temporário, a Fundação indica outras 42 oportunidades, distribuídas em cinco atividades: ajudante de carga e descarga de mercadorias (5), auxiliar de limpeza (14), classificador de grãos (5), engenheiro civil (8) e garçom (10).

Nos anúncios de recrutamento inclusivo para PCD (Pessoa com Deficiência), há vagas para quatro profissões: auxiliar de confecção (80), vigilante (10), estoquista (1) e auxiliar administrativo (1).

Informações mais completas e a possibilidade de candidatura às vagas estão disponíveis presencialmente na Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. O telefone para contato sobre as profissões anunciadas é (67) 4042-0585, ramal 5837.

Veja ainda o Painel completo no endereço eletrônico da Prefeitura de Campo Grande. https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/

