segunda-feira, 9/02/2026

Semades participa de workshop sobre Reforma Tributária

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Semades, realizou o workshop “Reforma Tributária e a nova arquitetura estratégica dos negócios”, voltado a empresários, comerciantes, prestadores de serviços e produtores rurais.

O encontro abordou os principais impactos da Reforma Tributária no ambiente empresarial, com foco na adaptação das empresas ao novo cenário regulatório. A iniciativa contou com a parceria do escritório Lourenço Advogados e apoio do SEST SENAT, que sediou o evento.

Segundo a gerente de Indústria, Comércio e Serviços da Semades, Rafaela Capelari, a ação integra uma estratégia estruturante do Município para fortalecer os polos empresariais, ampliar a competitividade do comércio local e preparar as empresas para acessar mercados nacionais e internacionais com segurança jurídica.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com o fortalecimento do ambiente de negócios e a promoção do desenvolvimento econômico sustentável.

