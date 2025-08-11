SELVÍRIA: Prefeitura intensifica ações na zona rural

A Prefeitura de Selvíria, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, está realizando uma série de ações nos assentamentos Alecrim, Canoas, São Joaquim e em diversas áreas da zona rural do Município.

O foco principal das atividades é a manutenção das estradas rurais, com o objetivo de melhorar a circulação de pessoas, garantir mais segurança e eficiência no transporte escolar e facilitar o escoamento da produção agrícola.

Serviços foram realizados nos acessos e ramais do Canoas 1 e 2, em estradas do Alecrim, em corredores e estradas de diversas fazendas (Lago Azul, Conquista II, Bela Terra, Bom Sucesso, Rancho, Proença, Beabisa, Santa Rita e São João), além de limpeza e manutenção do campo de futebol da Associação do São Joaquim, contenção de águas pluviais em trechos da fazenda Canaã e terraplanagem para a construção da ESF Rural.

Com essas ações, a Prefeitura Municipal reforça seu compromisso com o desenvolvimento rural. “Além de assegurar melhores condições de mobilidade e valorizando o trabalho dos produtores e das comunidades do campo”, disse o coordenador de Secretarias, José Antônio de Souza Júnior (Juninho).

Por: ASSECOM