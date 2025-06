Selvíria é reconhecida por comprometimento com a Primeira Infância

O Município de Selvíria foi reconhecido pelo comprometimento na implementação do Plano Municipal da Primeira Infância (PMPI), durante o 3º Seminário “A Primeira Infância e o Planejamento Estratégico”, realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul na última sexta-feira, 30 de Maio, em Campo Grande.

O evento celebrou os dois anos do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância, e destacou os avanços, com 71 dos 79 Municípios do Estado já implementando seus PMPI, reafirmando o compromisso com o futuro das crianças sul-mato-grossenses.

O TCE-MS também homenageou os Municípios que cumpriram as recomendações para a efetiva implementação do PMPI, entre eles Selvíria.

Para a secretária de Educação, Elisana Vieira Nogueira, o reconhecimento é importante, pois demonstra o compromisso efetivo do Governo Municipal com a promoção dos direitos das crianças e adolescentes.

Além de Elisana, participaram do evento os secretários Marcel Soares Ferreira Garcia (Finanças) e Fabiana Alves da Silva (Educação) e o procurador jurídico Sebastião Manoel de Santana.

Por: ASSECOM