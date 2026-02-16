terça-feira, 17/02/2026

São Paulo garante vaga nas quartas do Paulistão

Milton
Publicado por Milton
Foto: Marcos Ribolli

São Paulo venceu a Ponte Preta por 2 a 1 em Campinas e assegurou vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista 2026, onde enfrentará o Bragantino. Apesar de atuar com força máxima, o Tricolor teve dificuldades para furar a defesa bem postada da Ponte Preta, que fechou espaços e complicou a criação de jogadas na primeira etapa. O primeiro gol veio após iniciativa de Lucas Ramon, que tabelou com Luciano e finalizou rasteiro.

O segundo surgiu em jogada direta, com Sabino lançando Calleri, que contou com desvio na marcação. A Ponte descontou explorando a direita, mas não conseguiu pressionar de forma consistente. O gramado irregular atrapalhou passes rasteiros, e o meio-campo são-paulino buscou alternativas aéreas. Apesar das falhas, a equipe manteve a invencibilidade de seis jogos e avançou com moral para a próxima fase. O técnico Crespo precisou substituir Bobadilla por Pablo Maia devido a trauma na coxa direita.

O resultado confirma o planejamento do Tricolor e a capacidade de superar dificuldades fora de casa.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Funsat oferece 1.115 vagas de emprego nesta quinta-feira

ANELISE PEREIRA - 0
A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta quinta-feira (12), 1.115 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades abrangem 116 profissões e foram...
Leia mais

Compliance da SES incorpora mapeamento de riscos às decisões estratégicas da Saúde

ANELISE PEREIRA - 0
 Iniciado em 2024, programa orienta planejamento, execução e revisão de políticas públicas, com análise contínua de riscos e adoção de normas de integridade e...
Leia mais

Beto Pereira volta à presidência do PSDB

Milton - 0
O deputado federal Beto Pereira será oficializado como presidente estadual do PSDB, cargo anteriormente ocupado por Reinaldo Azambuja, que migrou para o PL. Reconduzido...
Leia mais

PRF reforça segurança nas rodovias de Mato Grosso do Sul durante o Carnaval 2026

Milton - 0
Objetivo é garantir segurança e reduzir acidentes durante o feriado A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta sexta-feira (13) a Operação Carnaval 2026 em Mato...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia