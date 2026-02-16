São Paulo garante vaga nas quartas do Paulistão

São Paulo venceu a Ponte Preta por 2 a 1 em Campinas e assegurou vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista 2026, onde enfrentará o Bragantino. Apesar de atuar com força máxima, o Tricolor teve dificuldades para furar a defesa bem postada da Ponte Preta, que fechou espaços e complicou a criação de jogadas na primeira etapa. O primeiro gol veio após iniciativa de Lucas Ramon, que tabelou com Luciano e finalizou rasteiro.

O segundo surgiu em jogada direta, com Sabino lançando Calleri, que contou com desvio na marcação. A Ponte descontou explorando a direita, mas não conseguiu pressionar de forma consistente. O gramado irregular atrapalhou passes rasteiros, e o meio-campo são-paulino buscou alternativas aéreas. Apesar das falhas, a equipe manteve a invencibilidade de seis jogos e avançou com moral para a próxima fase. O técnico Crespo precisou substituir Bobadilla por Pablo Maia devido a trauma na coxa direita.

O resultado confirma o planejamento do Tricolor e a capacidade de superar dificuldades fora de casa.