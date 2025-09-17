quarta-feira, 17/09/2025

Santa Casa inaugura nova ala com macas adquiridas por emenda do deputado Rinaldo

Milton
Publicado por Milton

A Santa Casa de Campo Grande inaugurou, na última segunda-feira (15), a primeira etapa da reforma do Pronto-Socorro, com macas adquiridas por meio de emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Professor Rinaldo Modesto (Podemos).

Considerada a principal porta de entrada de pacientes do hospital, a reforma inclui a criação de uma sala de estabilização e de um espaço específico para pessoas sob custódia policial.

Os equipamentos foram viabilizados com recursos de emenda no valor de R$ 100 mil, reforçando a estrutura que atende diariamente grande número de pacientes e garantindo mais conforto e agilidade no atendimento à população.

Segundo Rinaldo, a destinação de recursos por meio de seu mandato é uma forma de apoiar uma das principais unidades de saúde do Estado. “A Santa Casa é referência em urgência e emergência em Mato Grosso do Sul. Nosso compromisso é contribuir para que a instituição tenha melhores condições de atender quem mais precisa”, destacou.

Em 2025, o deputado Rinaldo destinou, ao todo, R$ 3,25 milhões em emendas para a área da saúde em diversos municípios de Mato Grosso do Sul, reforçando seu compromisso com o fortalecimento do atendimento público e a melhoria da infraestrutura hospitalar.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

