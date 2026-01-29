Samsung confirma lançamento de óculos inteligentes para 2026

A Samsung revelou que deve lançar esse ano um óculos inteligente para concorrer com a Meta. Quem deu a notpicia foi o vice-presidente executivo de Experiências Mobile da empresa, Seong Cho, durante a conferência trimestral da Samsung. A ideia do novo produto, entretanto, é ser um dispositivo de uso mais casual, mas incluindo experiências com inteligência artificial e realidade aumentada.

O novo gadget ainda não teve seu protótipo revelado pela empresa, o que se sabe é que ele terá uma bateria de 155 mAh e um processador Qualcomm AR1, além de uma câmera de 12 MP para captura e gravação de conteúdos. O Gemini, modelo de linguagem de IA da Google, deve ser o principal recurso inteligente usado pelo dispositivo — que provavelmente contará também com a Bixby, que é a assistente da própria Samsung.