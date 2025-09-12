sexta-feira, 12/09/2025

Sábado tem plantão de vacinação em Shopping da Capital 

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Neste sábado (13), a Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) irá ofertar plantão de vacinação em um shopping da Capital. Estarão disponíveis todas as vacinas do calendário de rotina, além das doses contra gripe. 

A equipe da secretaria estará no local a partir das 10h, aplicando todas aquelas vacinas que são ofertadas pelo calendário de rotina da criança, adolescente, adultos e idoso, além do imunizante contra a gripe, que está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade. 

A imunização segue initerruptamente até 18h, não havendo intervalo no horário de almoço, o que facilita o acesso à população que está em expediente e só possui esse intervalo para buscar pelos imunobiológicos. 

