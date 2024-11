Rota Bioceânica: obra da ponte binacional já passa da metade e população vive expectativa do crescimento

Cravada dentro do Pantanal Sul-mato-grossense, a porta de entrada da Rota Bioceânica avança sobre o rio Paraguai. A obra da ponte binacional, entre Porto Murtinho e a paraguaia Carmelo Peralta, segue a pleno vapor, com 60% dos trabalhos concluídos. A projeção é de um cenário de oportunidades, onde desde já comerciantes, empresários e a população em geral vivem a expectativa de uma nova realidade para toda região.

Atualmente o canteiro de obras conta com mais de 400 trabalhadores, com atividades dos lados brasileiro e paraguaio do rio. Os viadutos já foram finalizados e os pilares estão sendo implantados – 68% do lado do Paraguai e 59% do lado brasileiro. A expectativa é que a obra fique pronta no primeiro trimestre de 2026.

A equipe de reportagem da Superintendência de Jornalismo do Governo de Mato Grosso do Sul foi até ao local para conferir como estão as obras e a expectativa da população para o desenvolvimento que se avizinha.

Todo o material produzido está disponibilizado à imprensa nos links abaixo, contando com fotos e vídeos da ponte, do trabalho realizado nela, de personagens entrevistados e da cidade, tudo pré-editado para livre uso da imprensa. As entrevistas estão disponibilizadas também em texto, com dados mais detalhados da mesma.

VÍDEOS (crédito: Ewerton Pereira)

BRIEFING (depoimentos em texto e dados detalhados)

FOTOS (crédito: Álvaro Rezende)

BOLETIM DE RÁDIO