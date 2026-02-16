Ribas do Rio Pardo recebe abertura do Estadual de Velocross

Ribas do Rio Pardo, a cerca de 80 Km de Campo Grande, será sede da abertura do Campeonato Estadual de Velocross, com apoio da Prefeitura Municipal e organização da Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul. As provas ocorrerão na Arena Bruschi, localizada na Chácara Recanto da Bola, conhecida por receber grandes eventos esportivos na região. O evento começa no sábado, 28, com treinos oficiais para ajustes das motos e reconhecimento da pista, e segue no domingo, 1º, com as disputas válidas pelo campeonato.

A entrada será gratuita, atraindo público local e visitantes de outras cidades, promovendo integração da comunidade com o esporte. Além da emoção das corridas e manobras radicais, a iniciativa deve movimentar o comércio e fortalecer o calendário esportivo do município. Pilotos já confirmados garantem competitividade e expectativa de disputas acirradas. A organização preparou estrutura completa para atender público e participantes, priorizando segurança e conforto.

Com isso, Ribas do Rio Pardo se consolida como referência no motociclismo estadual, unindo esporte e turismo. A abertura do campeonato promete energia, adrenalina e grandes emoções para fãs do velocross de todas as idades.