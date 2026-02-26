RIBAS DO RIO PARDO: Programa saúde na escola reforça combate à dengue nas unidades da rede municipal

A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria de Municipal de Educação, está dando continuidade ao programa Saúde na Escola com ações voltadas ao combate à dengue em todas as unidades da rede municipal de ensino.

A equipe de Endemias tem visitado as escolas para orientar crianças e adolescentes sobre os riscos das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, levando informação, conscientização e exemplos práticos de prevenção.

Durante as atividades, os alunos aprendem sobre os perigos reais da dengue e como pequenas atitudes no dia a dia fazem diferença no combate ao mosquito, como não deixar água parada, verificar o quintal, manter a caixa d’água bem fechada e alertar familiares sobre esses cuidados.

O secretário municipal de Saúde, Tiago Friosi, destacou a importância do trabalho preventivo dentro das escolas.

“A informação é uma das principais ferramentas no combate à dengue. Quando levamos orientação para dentro da escola, formamos multiplicadores de conhecimento. As crianças aprendem e levam essa conscientização para casa, ajudando a proteger toda a família e a comunidade”, afirmou.

A ação integra as estratégias permanentes de prevenção e enfrentamento às arboviroses no município, reforçando que o combate ao mosquito é uma responsabilidade coletiva.

Ribas Avança na Saúde e na Educação ao investir em prevenção, educação e mobilização social, fortalecendo o compromisso com a qualidade de vida da população riopardense.