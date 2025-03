Restos humanos são encontrados em Capitán Bado

Na última terça-feira (18), restos mortais humanos foram encontrados na colônia indígena guarani “Paso Historia”, em Capitán Bado, no departamento de Amambay. A descoberta ocorreu cerca de 200 metros de uma estrada rural, em uma área de mata. As autoridades suspeitam que os restos possam ser de Alcides Martínez, desaparecido há 25 dias, após um possível incidente envolvendo bebida com os suspeitos.

Juan Arévalos Báez, 65, e Arístides Martínez Báez, 38, ambos indígenas, foram presos pela Polícia Nacional e levados para a Quarta Delegacia de Polícia. Testemunhas relataram que Alcides teria sido ferido durante uma rodada de bebidas com os dois detidos e nunca mais foi visto.

A investigação continua, e os restos mortais foram encaminhados ao Necrotério Judicial de Assunção para análise.