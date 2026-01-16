Red Bull apresenta RB22 para a F1 2026

A Red Bull revelou oficialmente o RB22, seu carro para a temporada 2026 da Fórmula 1, durante evento em Detroit, cidade-sede da Ford, nova fornecedora de motores da equipe. O monoposto mantém a tradição visual da escuderia, com predominância do azul escuro e detalhes em amarelo e vermelho no bico e na caixa de ar, mas apresenta tons mais brilhantes e próximos do azul do logotipo da Ford. Max Verstappen, tetracampeão da categoria, elogiou o novo desenho: “Está muito melhor, gosto do brilho, gosto do azul e das linhas do logo, está mais moderno”. O RB22 sucede o RB21 e será pilotado ao lado de Isack Hadjar, promovido da Racing Bulls após desempenho sólido em 2025, substituindo Yuki Tsunoda.

A parceria com a Ford marca o retorno da marca americana à F1 após 22 anos, encerrando a era dos motores Honda, que passam a abastecer a Aston Martin. A Ford soma 176 vitórias e dez títulos de construtores em sua história na categoria, sendo presença histórica desde 1967, com breves participações entre 1963 e 1966. Com o novo carro, a Red Bull busca retomar a hegemonia conquistada na última década, tendo dois títulos de construtores (2022 e 2023) e quatro de pilotos com Verstappen entre 2021 e 2024.

A equipe inicia a pré-temporada com testes em Barcelona de 26 a 30 de janeiro, seguindo para o Bahrein em fevereiro, com transmissões pelo sportv3. Hadjar descreveu a promoção como “surreal”, lembrando que assistia Sebastian Vettel ganhar títulos na infância, e reforçou a expectativa de pilotar ao lado de Verstappen, enquanto a Red Bull aposta no RB22 para iniciar uma nova fase da equipe na Fórmula 1.