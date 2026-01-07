quinta-feira, 8/01/2026

Reboque adulterado é apreendido pela PRF na BR-262

Foto: Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de reboque adulterado nesta quarta-feira (7), em Água Clara (MS), durante fiscalização na BR-262. Ao abordar um caminhão atrelado ao reboque, os policiais perceberam sinais de identificação alterados. A vistoria revelou que o veículo tinha restrição judicial e licenciamento vencido desde 2022. O motorista afirmou que desconhecia as alterações e que o reboque pertencia à empresa onde trabalha. Ele foi conduzido à Polícia Civil como testemunha, junto com os veículos. A ação reforça a fiscalização da PRF contra fraudes veiculares e irregularidades no trânsito.

A apreensão também alerta empresas e motoristas sobre a importância da documentação regularizada. Autoridades destacam que adulterações colocam em risco a segurança nas estradas. O caso segue em investigação, com possibilidade de responsabilização dos responsáveis legais pelo reboque.

