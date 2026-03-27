Raphinha e Wesley são cortados da Seleção antes de amistoso

Brasil enfrenta a Croácia em Orlando na terça-feira

O atacante Raphinha e o lateral-direito Wesley foram cortados da seleção brasileira nesta sexta-feira após exames confirmarem lesões musculares na região posterior da coxa direita, sofridas durante a derrota para a França. Ambos deixaram o campo com dores, sendo Raphinha substituído no intervalo e Wesley no segundo tempo, aumentando a preocupação da comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti. Com isso, a lista de desfalques cresce, já que anteriormente também foram cortados Alisson Becker, Alex Sandro e Gabriel Magalhães, enquanto Marquinhos segue como dúvida.

A equipe também não contou previamente com nomes como Bruno Guimarães, Éder Militão, Rodrygo e Estêvão por questões físicas. Para as vagas, Danilo surge como opção na lateral e Luiz Henrique é favorito no ataque após boa atuação recente. A seleção volta a treinar neste sábado visando o amistoso contra a Croácia, marcado para terça-feira, às 21h (de Brasília), em Orlando, nos Estados Unidos.