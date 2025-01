Queijaria de Sandra Medeiros conquista mercado nacional com apoio do Senar/MS

A história de superação de Sandra Medeiros, produtora rural de Bandeirantes, é um exemplo de como o apoio técnico pode transformar o sonho em realidade. Com o incentivo da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Agroindústria do Senar/MS, Sandra conseguiu formalizar sua queijaria, a Queijaria Farm Taste, obtendo o selo do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI). Esse selo garante a comercialização nacional dos produtos, ampliando as oportunidades para a empresa.

“Foi com a ajuda do Senar que consegui entender os padrões do mercado e me adaptar. A formalização não é uma barreira, é a melhor coisa que aconteceu para o meu negócio”, afirma Sandra. Hoje, ela reflete com orgulho sobre o processo que começou em uma pequena sala na propriedade, com a produção de queijos artesanalmente, e que agora cresce com a certificação e potencial para expandir.

Além de fornecer orientação técnica, o Senar/MS também proporcionou viagens para conhecer o mercado e fortalecer a confiança no produto. “Eu quase desisti várias vezes, mas ver outros produtos em Minas Gerais e São Paulo me deu ânimo para seguir em frente”, compartilha Sandra, que agora divide o aprendizado com seus filhos, valorizando o trabalho rural e os princípios do campo.

Com o apoio contínuo da ATeG Agroindústria, Sandra segue sua jornada empreendedora, mostrando que, com dedicação e orientação certa, é possível transformar desafios em grandes conquistas.