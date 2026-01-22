Quadrilha é presa por furto de petróleo da Transpetro

Sete pessoas foram presas nesta quinta-feira, 22, na operação Haras do Crime, realizada pelo governo do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil contra uma quadrilha especializada no furto de petróleo. O grupo perfurava clandestinamente oleodutos da Transpetro e transportava o combustível em caminhões-tanque por rotas interestaduais. O produto era comercializado com notas fiscais falsas emitidas por empresas de fachada. As investigações apontam que a extração ocorria em uma fazenda de Guapimirim, na Baixada Fluminense, de propriedade de uma família de contraventores, o que dificultava a fiscalização.

A quadrilha atuava de forma organizada, com hierarquia definida, divisão de tarefas e articulação fora do Estado. Também houve intimidação de testemunhas, destruição de provas eletrônicas e ocultação de equipamentos. Os investigados respondem a outros processos relacionados a crimes semelhantes. A operação cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão, interrompendo as atividades ilegais. O objetivo é proteger a integridade das instalações da Transpetro e a segurança energética.

A ação reforça a fiscalização de oleodutos e o combate a crimes organizados no setor.