quinta-feira, 22/01/2026

Quadrilha é presa por furto de petróleo da Transpetro

Quadrilha perfurava clandestinamente oleodutos e vendia combustível com notas fiscais falsas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Fábio Motta/Estadão

Sete pessoas foram presas nesta quinta-feira, 22, na operação Haras do Crime, realizada pelo governo do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil contra uma quadrilha especializada no furto de petróleo. O grupo perfurava clandestinamente oleodutos da Transpetro e transportava o combustível em caminhões-tanque por rotas interestaduais. O produto era comercializado com notas fiscais falsas emitidas por empresas de fachada. As investigações apontam que a extração ocorria em uma fazenda de Guapimirim, na Baixada Fluminense, de propriedade de uma família de contraventores, o que dificultava a fiscalização.

A quadrilha atuava de forma organizada, com hierarquia definida, divisão de tarefas e articulação fora do Estado. Também houve intimidação de testemunhas, destruição de provas eletrônicas e ocultação de equipamentos. Os investigados respondem a outros processos relacionados a crimes semelhantes. A operação cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão, interrompendo as atividades ilegais. O objetivo é proteger a integridade das instalações da Transpetro e a segurança energética.

A ação reforça a fiscalização de oleodutos e o combate a crimes organizados no setor.

CATEGORIAS:
DESTAQUE_TEXTO

Últimas Notícias

Mais notícias

Parceria entre governador e vice assegura agendas alinhadas e foco nos desafios e metas de 2026

ANELISE PEREIRA - 0
Governador Eduardo Riedel retorna de férias e agradece Barbosinha pelo trabalho desenvolvido Em sua primeira agenda de 2026, o governador Eduardo Riedel recebeu na sala...
Leia mais

Conhecido por furtos ataca novamente, arromba porta e vai preso em Sidrolândia

ANELISE PEREIRA - 0
Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (21) após invadir uma residência e causar danos materiais no Centro de Sidrolândia, a 70 km...
Leia mais

Empresário: MC Tuto assina seus dois primeiros artistas e inicia nova fase

Jhoseff Bulhões - 0
Assinatura aconteceu na sede da GR6, em São Paulo, e marca o início da trajetória do cantor como empresário de MC Fr da Norte e Veiga no Beat
Leia mais

Choque apreende quase 5 kg de drogas no Los Angeles

Milton - 0
Um adolescente de 16 anos foi apreendido pelo BPChoque na noite de sábado (17), no bairro Los Angeles, suspeito de envolvimento com o tráfico...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia