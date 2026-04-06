Prova de Três Tambores promete prêmios e emoção na Expogrande 2026

Modalidade equestre reforça tradição e emoção no rodeio

Milton
Publicado por Milton
Foto: Henrique Theotônio

Categorias vão do infantil ao adulto, incluindo escolinhas

A 4ª edição da Prova de Três Tambores na Expogrande 2026 será realizada no dia 18 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, prometendo mais de R$ 35 mil em prêmios entre dinheiro, motos e patinetes elétricos em Campo Grande. A competição, que exige agilidade e sintonia entre cavalo e competidor, inclui categorias Tira Teima, Feminino, Infantil, Jovem, Kids e Mirim, com medalhas para todos os participantes.

O evento visa ampliar o acesso ao esporte, incentivando novos talentos e valorizando modalidades tradicionais do rodeio. A Expogrande 2026 acontece de 9 a 19 de abril e contará ainda com leilões, julgamentos, exposições, palestras e atrações culturais, consolidando-se como referência no agronegócio nacional. A expectativa é de grande público e participação expressiva de competidores de toda a região, reforçando o papel do evento como entretenimento e cultura ligada ao campo.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

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