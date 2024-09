Proposta institui o Dia Estadual da Mulher Instrumentista

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 215/2024, de autoria do deputado Caravina (PSDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, o Dia Estadual da Mulher Instrumentista. A data será celebrada anualmente no dia 13 de agosto.

De acordo com o parlamentar, a iniciativa busca reconhecer e valorizar a contribuição das mulheres que se destacam no campo da música instrumental. “Em uma área tradicionalmente dominada por homens, onde cada vez mais mulheres vêm conquistando espaços e relevância, a escolha de uma data específica visa homenagear a cantora, compositora e multi-instrumentista Helena Meirelles, que nasceu em 13 de agosto de 1924 e, este ano, completaria 100 anos”, enfatizou Caravina.

Segundo o projeto, a ideia de celebrar a data é uma forma de promover visibilidade e respeito para essas profissionais, incentivando o reconhecimento de sua arte, talento e persistência em superar desafios impostos. O texto menciona que, para as comemorações do Dia Estadual da Mulher Instrumentista, o Estado poderá promover eventos, encontros e atividades que promovam a valorização das mulheres que se destacam no campo da música instrumental.

“A celebração permitirá a realização de eventos, encontros e atividades que poderão não apenas celebrar essas artistas, mas também servir de inspiração para novas gerações de mulheres que desejam seguir carreira no mundo da música instrumental”, pontuou.