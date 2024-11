Projeto Kadosh fortalece atendimento humanizado na USF Estrela do Sul

Com apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), o Projeto Kadosh Estrela, responsável pelo acolhimento e fornecimento de orientação às gestantes na USF (Unidade de Saúde da Família) Estrela do Sul, realizou um evento comemorativo para celebrar mais de um ano de atendimento às mães naquela unidade. A ação aconteceu nessa quinta-feira (31/10) e incluiu palestra sobre saúde nutricional destinada às mães que integram o projeto.

Coordenado pela enfermeira Vanessa Mendes, o projeto na USF Estrela do Sul oferece às gestantes e puérperas, além do acompanhamento médico do pré-natal, suporte emocional e atendimento humanizado. O foco é fornecer orientação, informação e apoio contínuo, fortalecendo a saúde materna e infantil.

“Nós oferecemos um espaço de troca e apoio, onde cada gestante pode se sentir acolhida e segura para compartilhar suas dúvidas e expectativas. Essa troca vai além da consulta de rotina realizada de forma mensal na unidade”, explicou Vanessa.

A coordenadora da Rede de Atenção Básica da Sesau, Glória de Araújo Pereira, que na ocasião representou a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, destacou o avanço proporcionado pelo projeto, na Atenção Primária à Saúde (APS).

“O Kadosh é excelente, e ações como essa aumentam a vinculação e a oportunidade de receber orientações que ajudam no processo de amamentação, no cuidado com o bebê, no autocuidado, na hora do parto, além de possibilitar que a gestante conheça o hospital de referência. Isso tranquiliza a gestante durante todo o processo de gestação e no pós-parto. São ações como esta que sempre procuramos incentivar na saúde”, pontuou.

O projeto já mostra resultados positivos, como a comemoração dos primeiros “bebês Kadosh”, frutos dessa iniciativa. Um exemplo é o da administradora de empresas Viviana Ensinas, de 40 anos, mãe participante do projeto. “Para mim, foi uma experiência fantástica! Tenho uma filha de 23 anos e, estar grávida novamente depois de tanto tempo, trouxe uma sensação totalmente nova. Havia esquecido muita coisa, e o acolhimento do projeto foi essencial. Cada palestra e orientação me ajudou a enfrentar esse momento com mais segurança e tranquilidade, tanto antes quanto depois do nascimento. O apoio que recebi de toda a equipe fez toda a diferença, tanto para mim quanto para o meu bebê, o Benjamin”.

A enfermeira que integra o projeto, Kelly Mariano destaca o perfil das mães atendidas na USF Estrela do Sul. “Temos muitas mães jovens, algumas em situação de vulnerabilidade, com baixa escolaridade e renda familiar limitada. Elas buscam no Kadosh não somente para obter orientações sobre a gestação, mas encontram ali um espaço para compartilhar emoções e ansiedades. Muitas vezes, trazem familiares, como as mães e sogras, que estarão ao lado delas no pós-parto. O projeto oferece o suporte desse cuidado e atenção familiar, que nem sempre conseguimos abordar em uma consulta de pré-natal”.

O médico voluntário Murilo Barbosa ressalta a importância da parceria com as universidades. “É essencial trazer esse conhecimento científico para o dia a dia, fortalecendo o vínculo entre a equipe de saúde e as gestantes. Queremos que elas se sintam amparadas em todas as fases da gestação, enfrentando esse momento de transformação com confiança”.

Projeto Kadosh

O Projeto Kadosh surgiu inspirado em um grupo de apoio às gestantes da Vila Nasser, e foi adaptado para atender as necessidades da comunidade do Estrela do Sul.

“Desde então, o Kadosh tem feito uma diferença imensa, principalmente para as mães em situação de vulnerabilidade. Conseguimos criar um espaço acolhedor e cheio de apoio. Graças ao envolvimento de toda a equipe e à parceria com acadêmicos, nosso projeto só tem crescido e já vemos os primeiros frutos. Com a instalação do projeto em mais uma unidade, desta vez na USF Estrela Dalva, é muito gratificante saber que estamos ajudando essas mulheres de forma tão significativa”, destaca a agente de saúde e uma das responsáveis por levar o projeto até a USF Estrela do Sul, Regiane Moura.

O projeto ainda conta com a parceria de acadêmicos da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), da Uniderp e de ex-servidores que já atuaram na unidade. Mais de 100 gestantes já passaram pela equipe, que atua na unidade de saúde, sendo que 60 delas receberam kit para os bebês.