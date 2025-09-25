Projeto de Luiza Ribeiro passa por unanimidade na Câmara e reforça compromisso com sustentabilidade

Foi aprovado por unanimidade nesta quinta-feira (25), na Câmara Municipal de Campo Grande, o Projeto de Lei nº 11.625/2025, de autoria da vereadora Luiza Ribeiro (PT), que institui a Política Municipal de Educação Ambiental. A proposta estabelece diretrizes permanentes para ações educativas voltadas à sustentabilidade, alinhadas à Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e a programas como o ProNEA e o SISNAMA.

O projeto, originalmente apresentado em 2023, havia sido aprovado em 2024, mas foi vetado pela prefeita Adriane Lopes. Com a derrubada do veto, a proposta volta ao Legislativo e é aprovada por todos os vereadores. Em seu discurso, Luiza Ribeiro destacou que a educação ambiental é essencial para a formação de uma sociedade consciente, comprometida com o meio ambiente e com as futuras gerações. “A educação ambiental precisa ser contínua e estruturada como política pública”, afirmou a vereadora.

Com a nova lei, Campo Grande dá um passo importante rumo a práticas sustentáveis, com foco na sensibilização e engajamento coletivo.