Programa Cinturão Ortopédico da SES registra quase 2 mil atendimentos de urgência em sete meses

O Programa Cinturão Ortopédico, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), contabilizou 1.983 atendimentos de urgência em ortopedia entre junho e dezembro de 2025, ampliando o acesso a serviços especializados e fortalecendo a assistência regionalizada no Estado.

No período, os atendimentos foram executados principalmente nos municípios de Aquidauana, Coxim, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia, Maracaju e Bataguassu, com destaque para Aquidauana, que concentrou o maior volume de procedimentos ao longo dos meses analisados.

A evolução mensal dos atendimentos demonstra crescimento progressivo ao longo do segundo semestre, especialmente a partir de agosto, evidenciando a ampliação do acesso e a consolidação do fluxo assistencial do programa.

Para o Secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, o Programa Cinturão Ortopédico representa um avanço concreto na regionalização da assistência em Mato Grosso do Sul. “O programa reforça o compromisso da SES em garantir atendimento ortopédico de urgência mais próximo da população, com organização da rede, uso racional dos recursos e resposta rápida às demandas dos municípios. Esses resultados demonstram que a regionalização fortalece o SUS e melhora o cuidado ao cidadão”, destacou Simões.

Para a responsável pela Gestão Estratégica da SES, Maria Angélica, os dados refletem a efetividade da organização regional da assistência. “Os números demonstram a importância do Cinturão Ortopédico como estratégia de organização da rede e de resposta rápida às urgências. Ao estruturar fluxos regionais e fortalecer os serviços de referência, conseguimos reduzir deslocamentos, otimizar recursos e garantir atendimento oportuno à população”, afirmou Maria Angélica.

Principais causas dos atendimentos

Entre os diagnósticos mais frequentes, segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), destacam-se:

  • Fratura da extremidade distal do rádio (220 atendimentos);
  • Fratura da clavícula (151);
  • Fratura de outros dedos (123);
  • Fratura do perônio (fíbula) (72);
  • Fraturas do punho e da mão não especificadas (71);
  • Fraturas de ossos do metacarpo (66);
  • Fratura da extremidade superior do úmero (57);
  • Fratura da extremidade distal da tíbia (48);
  • Fratura de ossos do metatarso (47);
  • Luxação da articulação do ombro (44).

Os dados evidenciam a predominância de traumas ortopédicos de membros superiores e inferiores, reforçando a importância da organização regional da assistência para atendimento ágil e especializado.

Municípios solicitantes

O programa atendeu solicitações de diversos municípios do Estado, com maior volume proveniente de Miranda (218), Coxim (169), Nioaque (130), Maracaju (129), Bonito (109) e Bodoquena (96), entre outros.

Fortalecimento da rede

O Cinturão Ortopédico integra a estratégia da SES para descentralizar o atendimento ortopédico de urgência, reduzir deslocamentos desnecessários de pacientes e fortalecer a articulação entre os municípios e os serviços de referência.

