Professor Juari destaca parceria com o Cotolengo e reforça compromisso com o social

Na sessão desta terça-feira (31), a convite do vereador Professor Juari, o presidente do Cotolengo Sul-Mato-Grossense, padre Valdeci Marcolino, utilizou a tribuna para destacar o trabalho desenvolvido pela entidade, que há quase 30 anos transforma vidas em Campo Grande.

Durante sua fala, o presidente ressaltou a importância das parcerias institucionais para a manutenção dos serviços oferecidos. “Quero agradecer o convite de estar nesta Casa mais uma vez e, principalmente, pelas emendas recebidas, que são fundamentais para o funcionamento da entidade e para garantir atendimento digno às pessoas que mais precisam”, afirmou.

Autor do convite, o vereador Professor Juari destacou o impacto social do trabalho realizado pelo Cotolengo. “É um trabalho feito com amor, dedicação e respeito às famílias, às crianças e adolescentes atendidos. É gratificante poder contribuir com uma instituição que devolve à sociedade um serviço tão sério e essencial”, pontuou.

A entidade é uma das beneficiadas com emendas parlamentares destinadas pelo vereador, que reforçou seu compromisso com o fortalecimento do terceiro setor e com políticas públicas voltadas à inclusão. HISTÓRIA – O Cotolengo Sul-Mato-Grossense completa 30 anos em julho deste ano e realiza, mensalmente, cerca de 650 atendimentos a pessoas com deficiência. A instituição oferece suporte completo às crianças e suas famílias, incluindo serviços de higienização, transporte e atendimentos especializados nas áreas de Terapia Ocupacional, Pedagogia, Psicologia, Fisioterapia Motora e Respiratória, Fonoaudiologia, Serviço Social, Nutrição, além de acompanhamento médico e de enfermagem.