Professor Juari destaca parceria com o Cotolengo e reforça compromisso com o social

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Na sessão desta terça-feira (31), a convite do vereador Professor Juari, o presidente do Cotolengo Sul-Mato-Grossense, padre Valdeci Marcolino, utilizou a tribuna para destacar o trabalho desenvolvido pela entidade, que há quase 30 anos transforma vidas em Campo Grande.

Durante sua fala, o presidente ressaltou a importância das parcerias institucionais para a manutenção dos serviços oferecidos. “Quero agradecer o convite de estar nesta Casa mais uma vez e, principalmente, pelas emendas recebidas, que são fundamentais para o funcionamento da entidade e para garantir atendimento digno às pessoas que mais precisam”, afirmou.

Autor do convite, o vereador Professor Juari destacou o impacto social do trabalho realizado pelo Cotolengo. “É um trabalho feito com amor, dedicação e respeito às famílias, às crianças e adolescentes atendidos. É gratificante poder contribuir com uma instituição que devolve à sociedade um serviço tão sério e essencial”, pontuou.

A entidade é uma das beneficiadas com emendas parlamentares destinadas pelo vereador, que reforçou seu compromisso com o fortalecimento do terceiro setor e com políticas públicas voltadas à inclusão. HISTÓRIA – O Cotolengo Sul-Mato-Grossense completa 30 anos em julho deste ano e realiza, mensalmente, cerca de 650 atendimentos a pessoas com deficiência. A instituição oferece suporte completo às crianças e suas famílias, incluindo serviços de higienização, transporte e atendimentos especializados nas áreas de Terapia Ocupacional, Pedagogia, Psicologia, Fisioterapia Motora e Respiratória, Fonoaudiologia, Serviço Social, Nutrição, além de acompanhamento médico e de enfermagem.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Juruva é oficializada como ave símbolo da Mata Atlântica em MS

Milton - 0
Medida também fortalece conscientização e políticas ambientais no Estado A partir desta segunda-feira (30), a Lei Estadual 6.563/2026 institui a juruva (Baryphthengus ruficapillus) como ave...
Leia mais

Pollon leva Mato Grosso do Sul à maior conferência conservadora do mundo

Milton - 0
Discussões giram em torno de liberdade de expressão e democracia O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) representou Mato Grosso do Sul na CPAC, realizada nos...
Leia mais

Ronilço Guerreiro alerta para aumento de doenças respiratórias em Campo Grande

Milton - 0
Campanha de imunização já atende públicos prioritários e deve ampliar cobertura O vereador Ronilço Guerreiro alertou a população de Campo Grande sobre o aumento dos...
Leia mais

Governo de MS amplia atendimento para Chikungunya em Dourados

Milton - 0
15 leitos exclusivos reforçam assistência hospitalar temporária O Governo de MS, por meio da SES, disponibilizou desde terça-feira (24) 15 leitos exclusivos para pacientes com...
Leia mais