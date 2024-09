Professor de Libras Samuel (Surdo): Inclusão e representatividade na Câmara Municipal

Candidato a vereador, Samuel, conhecido como Professor de Libras, é um exemplo de superação e dedicação à inclusão social. Surdo desde os 7 anos, após perder a audição devido a meningite, Samuel não apenas domina a Língua Portuguesa e a Língua Brasileira de Sinais, como também é um defensor fervoroso da inclusão de LIBRAS como segunda língua oficial do Brasil nos currículos escolares.

Natural de uma família que enfrentou desafios, Samuel imigrou para Campo Grande em 1985, fixando-se na Vila Piratininga. Desde então, passou por diversas experiências profissionais, desde engraxate até assessor parlamentar, onde teve a oportunidade de trabalhar na Subsecretaria de Direitos Humanos.

Com formação em Serviço Social e uma especialização em Educação Especial Inclusiva, Samuel destaca a importância de sua trajetória. “A inclusão começa na educação. Se conseguirmos implementar a Língua Brasileira de Sinais nos currículos escolares, estaremos garantindo a cidadania plena para todos”, afirma.

Além de seu trabalho como professor e defensor dos direitos das pessoas surdas, Samuel é árbitro de futebol credenciado pela federação no Mato Grosso do Sul, um feito raro que demonstra sua paixão pelo esporte e pela inclusão. “Através do futebol, busco quebrar barreiras e promover a interação entre surdos e ouvintes”, explica.

Samuel é pai de quatro filhos e acredita que sua experiência como homem de família é fundamental para entender as necessidades da comunidade. “Quero ser a voz do povo na Câmara Municipal, lutando por políticas que promovam a inclusão e a igualdade”, ressalta.

Ao pedir o voto da população, Samuel se compromete: “Juntos somos mais fortes. Serei o vereador que fará a diferença e trabalhará por todos, especialmente pelos mais vulneráveis”. Seu objetivo é claro: transformar a realidade da cidade, garantindo que todos, independentemente de suas limitações, tenham a oportunidade de se desenvolver e prosperar.



O Professor de Libras Samuel não é apenas um candidato; ele representa a luta por inclusão e direitos de todos os cidadãos. Sua trajetória de vida é um testemunho de que, com dedicação e amor à causa, é possível fazer a diferença na sociedade. Na próxima eleição, seu nome será um dos que ecoarão na busca por uma cidade mais justa e inclusiva.