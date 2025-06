PRF recupera carro furtado e prende motorista na BR-262

A PRF recuperou um veículo furtado e prendeu o motorista por receptação, na manhã desta terça-feira (4), na BR-262, em Miranda. A ação ocorreu por volta das 7h20, no km 602 da rodovia, durante fiscalização de rotina. Ao receber ordem de parada, o motorista de uma caminhonete desobedeceu e fugiu, sendo alcançado no km 620 após acompanhamento tático.

Durante a abordagem, o homem afirmou não possuir CNH e desconhecer a documentação do veículo. Diante das inconsistências, os policiais o levaram até a unidade da PRF para averiguação mais detalhada. A vistoria técnica revelou que os sinais identificadores do veículo não batiam com a placa. Após análise, confirmou-se que se tratava de um veículo furtado em Bebedouro/SP no dia 1º de junho.

Ele foi preso em flagrante por receptação. Ele alegou ter sido contratado por uma pessoa desconhecida para levar o carro até Corumbá, em troca de dinheiro. O veículo, o suspeito e demais itens apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Miranda para os procedimentos legais.