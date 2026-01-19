PRF intercepta contrabando rodoviário e apreende carga de celulares na BR‑267

A PRF realizou uma fiscalização nesta segunda-feira (19), apreendendo dois veículos carregados com mercadorias estrangeiras em Nova Andradina (MS). Durante a abordagem na BR-267, os motoristas dos VW/ Voyage afirmaram que haviam retirado os carros na fronteira com o Paraguai e que deveriam entregá-los em Bataguassu. Nos automóveis e em compartimentos ocultos, os policiais encontraram 178 celulares, cinco frascos de medicamentos, cosméticos e outros produtos ilegais.

A operação reforça o combate ao contrabando e evidencia a atenção da PRF na fiscalização das rodovias federais. Os veículos e mercadorias foram encaminhados à Polícia Federal em Dourados (MS) para os procedimentos legais. A ação protege o comércio legal, a economia local e contribui para a segurança da população.

Este tipo de fiscalização também previne crimes relacionados ao transporte irregular de produtos estrangeiros. A PRF continuará monitorando as rodovias, mantendo a vigilância e a segurança de motoristas e pedestres.