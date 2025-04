PRF escolta cruz histórica da primeira missa celebrada no Brasil

A PRF iniciou nesta segunda-feira (15) a escolta oficial da cruz da primeira missa celebrada no Brasil, em 1500. A relíquia histórica, guardada por séculos no Tesouro-Museu da Sé de Braga, em Portugal, desembarcou em São Paulo para uma peregrinação por quatro estados e o Distrito Federal em celebração aos 525 anos do evento religioso.

A cruz, feita de ferro fundido e com cerca de 40 centímetros, simboliza o marco do primeiro encontro entre portugueses e povos originários durante a missa realizada na praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália (BA), em 26 de abril de 1500. Preservada em solo europeu, a peça foi trazida ao Brasil para integrar eventos religiosos e cívicos ao longo da Semana Santa e do aniversário de Brasília.

As comemorações começaram nesta terça (15) com uma missa na Catedral da Sé, seguida de procissão, atos ecumênicos e visitas institucionais em São Paulo. A cruz passará ainda por cidades do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará, Bahia e pelo DF.

A PRF será responsável pela segurança da relíquia nas rodovias federais, garantindo que o símbolo de fé e história percorra com segurança o trajeto de sua peregrinação pelo país.