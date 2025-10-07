terça-feira, 7/10/2025

PRF apreende submetralhadora em ônibus na BR-463

Fiscalização na rodovia resulta em prisão

Milton
Publicado por Milton
FOTO: PRF

A PRF apreendeu uma submetralhadora e 9,8 quilos de drogas neste domingo (5), em Ponta Porã (MS). Durante fiscalização na BR-463, os agentes abordaram um ônibus de viagem. Um passageiro demonstrou nervosismo ao ser entrevistado. Ao vistoriar a bagagem, os policiais sentiram odor de maconha vindo da mochila do homem.

Dentro das bolsas, foram encontrados 5,6 kg de haxixe e 4,1 kg de pasta base de cocaína. Além disso, o suspeito transportava uma submetralhadora. Ele confessou ter recebido os ilícitos em Ponta Porã e que os entregaria em Três Lagoas.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil local para continuidade das investigações.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

