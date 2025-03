PRF apreende maconha e arma de fogo na BR-163

Na manhã de hoje (11), a PRF apreendeu 47 Kg de maconha e um revólver calibre 38, com quatro munições, em Mundo Novo, no estado de Mato Grosso do Sul. Durante uma fiscalização na BR-163, os policiais abordaram uma VW/Saveiro, cujo motorista, de 29 anos, demonstrou comportamento nervoso e não soube explicar a razão da viagem.

Desconfiados, os agentes realizaram uma busca minuciosa no veículo, encontrando um compartimento oculto atrás dos bancos. Dentro, estavam os tabletes de maconha e a arma. O motorista confessou que estava transportando os ilícitos do Paraná para Iguatemi (MS).

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Mundo Novo, onde o caso segue sendo investigado.