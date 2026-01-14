quarta-feira, 14/01/2026

PRF apreende 600 mil maços de cigarros em Água Clara

Foto: Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou nesta segunda-feira (12) um caminhão com dois reboques na BR-262, em Água Clara (MS), durante fiscalização de rotina. O motorista confessou que, além de minério de ferro, transportava cigarros de origem estrangeira, retirados em Terenos e com destino a São Paulo.

No compartimento de carga, os policiais encontraram cerca de 600 mil maços de cigarros ilegais. A mercadoria foi apreendida e encaminhada à Polícia Federal em Três Lagoas para os procedimentos legais. A ação reforça o combate ao contrabando e a fiscalização nas rodovias federais. O caso evidencia o trabalho preventivo da PRF contra crimes transnacionais e protege a economia e a saúde pública. Operações como essa mostram a importância da atuação policial para garantir a segurança de motoristas e coibir atividades ilícitas no estado.

