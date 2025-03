Presidente da Câmara discute melhorias no Centro e revisões de leis com Associação Comercial

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Epaminondas Neto, o Papy, se reuniu com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Renato Paniago, e o superintendente Ulisses Conceição Filho, na manhã de segunda-feira (17), para discutir melhorias para o comércio local e o setor industrial. Durante o encontro, foi abordada a necessidade de revisão da Lei Cidade Limpa, que regula as fachadas comerciais, com o objetivo de revitalizar o Centro da cidade.

O vereador destacou a importância de modernizar a legislação para tornar o Centro mais competitivo e atrativo para os comerciantes e consumidores. A proposta é permitir que as fachadas das lojas adotem técnicas mais modernas, facilitando a divulgação de produtos e promoções. Além disso, discutiram-se mudanças na Lei do Prodes (Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social) para atrair mais investimentos e desburocratizar processos.

Paniago apontou desafios como a queda no movimento comercial, a segurança, o transporte e a necessidade de melhorias nas vias do Centro, incluindo a Rua 14 de Julho. A reunião também tratou de soluções para fomentar novos negócios na região e gerar mais emprego. As discussões com a Associação Comercial seguem com foco no desenvolvimento econômico e na revitalização da área central da cidade.