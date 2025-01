Presa em Campo Grande, mulher que deixou ex-tatuador cego com soda cáustica passa por audiência

A mulher de 42 anos, presa por deixar o ex-tatuador Leandro Coelho Marques cego com soda cáustica, em fevereiro de 2023, no Aero Rancho, é ouvida na primeira audiência de instrução e julgamento, no Fórum de Campo Grande, na tarde desta terça-feira (14). A acusada ficou mais de 1 ano foragida e acabou presa em junho de 2024 no estado do Paraná.

A audiência acontece desde às 14 horas da tarde e o primeiro a prestar depoimento foi o ex-tatuador, acompanhado de seu advogado Gustavo da Fonseca, que atua na ação indenizatória. O depoimento da vítima durou pouco mais de 1 hora.

“Até então foram feitas perguntas sobre como era o nosso relacionamento, como a gente lidava dentro de casa e como era o nosso dia a dia”, resumiu Leandro sobre a audiência.

O ex-tatuador ainda contou que sua vida mudou totalmente após o dia 22 de fevereiro de 2023. “Minha vida mudou por completo. Foi muito difícil para mim durante esse período de 1 ano e 11 meses. Tive que encarar a realidade, me adaptar com tudo isso. Confesso que realmente não foi muito fácil, não está sendo fácil. Estamos aí, lutando e vencendo”, desabafou.

Após a prisão no ano passado, a acusada – encarcerada desde setembro em Campo Grande – alegou que cometeu o crime em legítima defesa devido ao relacionamento conturbado que o casal vivia, conforme informou o advogado Guilherme Henrique de Morais Calegari, que atua na defesa da mulher.

E nesta terça-feira (14), Leandro também mencionou o relacionamento conturbado do casal durante entrevista em frente ao Fórum de Campo Grande. “Nosso relacionamento foi conturbado nos últimos dias antes dos fatos. Havia um ciúmes possessivo”, falou.



‘Que a justiça seja feita’

Advogado Gustavo da Fonseca. (Foto: Madu Livramento, Midiamax)

Por fim, ele revelou sua expectativa com a audiência. “A gente espera que a justiça brasileira seja feita da melhor forma possível. Foi pedido uma indenização, mas se fosse colocar o peso da balança entre o valor e a minha visão, eu escolheria minha visão novamente, pois não tem valor que pague tudo isso”, disse o ex-tatuador.

O advogado Gustavo da Fonseca, que atua na defesa da vítima na ação indenizatória. “A acusada está presente, ela veio sob escolta, então ela está presa aqui em Campo Grande e veio prestar os esclarecimentos junto com a defesa dela. Essa é a última audiência da questão penal, que se espera a condenação pelo crime de lesão corporal grave”, explicou.

O advogado ainda explicou que há uma segunda audiência marcada para março deste ano, no que se refere a indenização por danos estéticos, morais e lucros cessantes, que totalizam R$ 1.322.960,00, pedida pelo ex-tatuador.



fonte: midiamax