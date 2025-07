Mato Grosso do Sul empregou 3.087 trabalhadores formais em maio e no ano já supera 20,8 mil novas vagas

O saldo de empregos formais gerados em Mato Grosso do Sul no mês de maio foi de 3.087 novas vagas, conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nessa segunda-feira (30). No ano, já são 20.898 novos empregados com carteira de trabalho, o que elevou para 691.203 o universo de trabalhadores e trabalhadoras formais no Estado.

Os dados mostram uma distribuição mais equilibrada entre os setores da economia, sexo dos novos contratados e também entre os municípios. Dos 3.087 empregos formais gerados no Estado em maio, 1.991 foram preenchidos por homens e 1.096 por mulheres. O setor de Serviços continua sendo o mais competitivo com 1.007 novas vagas, porém é seguido de perto pela Construção Civil (838) e pela Indústria (723). Comércio somou 319 novos trabalhadores e a Agricultura, outros 200.

Com relação à distribuição regional das novas vagas, Campo Grande mantém-se na liderança com 840 postos de trabalho gerados em maio. Mas municípios do Vale da Celulose localizados na região leste ultrapassaram a Capital nesse quesito. Inocência (291), Ribas do Rio Pardo (244), Aparecida do Taboado (203), Três Lagoas (168), Chapadão do Sul (138) e Aparecida do Taboado (151) criaram, juntos, 1195 vagas de empregos formais no mês passado.

Dourados, a segunda maior cidade do Estado, ficou na terceira colocação com 276 vagas, enquanto São Gabriel (138) e Nova Andradina (105) completam o ranking dos 10 municípios com melhor desempenho no Caged no mês de maio.

Com o saldo de maio, Mato Grosso do Sul completa 20.898 empregos formais gerados no ano. Em janeiro o saldo foi positivo em 3.297 vagas, fevereiro apresentou o melhor desempenho com 8.240, em março foram 1.309 e em abril, 4.965.

Os dados comentados do Caged do mês de maio estão no Boletim Mercado de Trabalho elaborado pela Assessoria de Economia e Estatística da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).