Prefeitura realiza edição do Emprega CG com foco na diversidade e inclusão profissional nesta quinta-feira

O Emprega CG — principal circuito de intermediação de vagas de emprego em Campo Grande — realiza nesta quinta-feira (26), das 8h às 12h, uma nova edição voltada à ampliação da inclusão e da representatividade no mercado de trabalho. A ação tem como destaque o atendimento ao público LGBTQIA+ e será realizada no piso térreo da Funsat (Fundação Social do Trabalho), localizada na Rua 14 de Julho, 992. A previsão é de distribuição de 200 senhas para atendimento.

Ao todo, 19 empresas parceiras da Diretoria de Vagas e Emprego da Funsat participam com equipes de recrutamento no local, oferecendo entrevistas e possibilidades de contratação imediata. A ação conta com a oferta de 300 vagas, distribuídas em 32 funções — superando a última edição realizada em dezembro.

Entre as oportunidades disponíveis, com avaliação prospectiva de profissionais nesta edição, estão: açougueiro, atendente de açougue, atendente de frios em padaria, atendente de farmácia, atendente de papelaria, auxiliar de cozinha, auxiliar de depósito, auxiliar de enfermagem, conferente de mercadorias, desossador, empacotador, operador de caixa, fiscal na prevenção de perdas, repositor de mercadorias, agente de saneamento, agente de atendimento, assistente administrativo, auxiliar de Departamento pessoal, conferente, jardineiro, motorista entregador, porteiro, vigia, supervisor de manutenção, auxiliar de higienização, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de escrita fiscal, operador de Telemarketing, recepcionista, vendedor interno e vendedor externo.

Para mais informações, acompanhe a Fundação no Instagram (@funsat.cg) ou entre em contato pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.

Serviço:

Emprega CG LGBTQIA+

300 vagas em 32 profissões

Data: 26 de junho

Horário: 8h às 12h

Local: Agência de Empregos da Funsat

Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória

Atendimento por ordem das senhas