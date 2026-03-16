Prefeitura publica nova licitação para implantação do Complexo Hospitalar Municipal

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta segunda-feira (16), no Diário Oficial (Diogrande), o aviso de licitação para a implantação do Complexo Hospitalar Municipal da Capital. O certame será realizado na modalidade concorrência eletrônica e representa um novo passo para viabilizar um projeto estruturante para a saúde pública da cidade.

O processo prevê a contratação de pessoa jurídica para implantação do complexo hospitalar no modelo built to suit (locação sob demanda), que inclui a construção da estrutura, fornecimento de equipamentos e mobiliário, além da manutenção e operação das instalações hospitalares (facilities), garantindo o pleno funcionamento de todas as áreas da unidade.

A licitação é conduzida pela Secretaria Especial de Licitações e Contratos (SELC), com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) como requisitante e interveniência da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

O recebimento das propostas ocorrerá até às 7h44 do dia 19 de junho de 2026, com abertura da sessão de disputa de preços marcada para às 7h45, por meio do portal eletrônico de compras do município.

Transparência

O procedimento licitatório já havia sido iniciado anteriormente e encontrava-se em fase de análise das propostas quando sua tramitação foi temporariamente suspensa em razão de questionamentos judiciais. Após a apreciação do caso pelo Poder Judiciário, a ação foi julgada improcedente e o processo administrativo teve continuidade.

Ao final da análise técnica, entretanto, o certame foi declarado fracassado, já que as empresas participantes não atenderam às exigências estabelecidas no edital.

Diante da necessidade de avançar com o projeto e da importância da iniciativa para a rede municipal de saúde, a Prefeitura decidiu republicar o edital. As bases técnicas do projeto foram mantidas, com apenas alguns ajustes pontuais para deixar as regras mais claras e garantir ainda mais segurança jurídica ao processo.

Toda a documentação e os detalhes do edital estão disponíveis nos canais oficiais da Prefeitura, incluindo o Portal Nacional de Contratações Públicas e o Portal da Transparência.

O Complexo Hospitalar Municipal foi concebido para fortalecer a rede pública de saúde da Capital, ampliando a capacidade de atendimento e contribuindo para desafogar unidades já existentes.

O projeto contempla uma estrutura hospitalar completa, com ambientes planejados para assistência médica, serviços de apoio diagnóstico e infraestrutura adequada para o funcionamento de diferentes especialidades.

“Após essa fase, teremos as próximas etapas do projeto, incluindo o desenvolvimento do plano operacional da unidade, que vai definir como o hospital funcionará na prática e como ele se integrará à rede municipal. Esse processo faz parte do planejamento estratégico do serviço de saúde, pensado para organizar fluxos, dimensionar equipes e garantir que a nova estrutura atenda às demandas da população com eficiência”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela.