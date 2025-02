Prefeitura intensifica manutenção das vias não pavimentadas para garantir melhor trafegabilidade e segurança

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), deu início nesta segunda-feira (17) a uma ação reforçada de manutenção das vias não pavimentadas em diversas regiões da cidade. A medida visa melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança aos moradores, principalmente em áreas que sofrem com erosões e atoleiros. Os contratos com as empresas responsáveis pela execução dos serviços foram oficializados na última sexta-feira (14), com a publicação dos extratos no Diário Oficial (Diogrande).

Conforme o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, a prioridade será atuar nos pontos mais críticos, garantindo uma resposta rápida às demandas. “Onde o patrolamento for suficiente, será aplicado, mas em trechos mais danificados, com erosões ou áreas de difícil passagem, faremos o cascalhamento para estabilizar o solo e evitar novos problemas”, detalhou Miglioli.

Para otimizar as ações, a Sisep elaborou um planejamento estratégico. Nos próximos dias, os esforços serão concentrados nas vias com maior comprometimento, garantindo que os casos emergenciais sejam resolvidos com prioridade. “Nosso objetivo é atuar o mais rápido possível para eliminar esses pontos críticos”, reforçou Miglioli.

O cronograma prevê que, em algumas regiões ou bairros, o serviço seja concluído em até quatro semanas, enquanto em outras localidades o prazo pode se estender para oito semanas. Um exemplo é o Distrito de Anhanduí, que foi dividido em quatro setores. Na primeira semana, os trabalhos serão concentrados na via mais crítica de cada setor. Em seguida, o mesmo processo será replicado nas demais regiões, em ciclos sucessivos até a conclusão dos serviços.

O secretário explicou que a intensificação dos trabalhos seguiu os prazos normais do setor público, sendo necessária a conclusão de etapas administrativas obrigatórias. Após o encerramento do exercício financeiro anterior, foi preciso planejar o orçamento do ano, garantir os recursos, realizar os empenhos e formalizar os contratos com as empresas licitadas. Todo o processo foi executado dentro dos prazos previstos, permitindo o início imediato das obras assim que as etapas foram concluídas.

Nas estradas rurais, enquanto os novos contratos para a execução dos serviços estão em fase final de formalização, a Sisep já está realizando intervenções emergenciais nas áreas mais críticas, especialmente nas vias utilizadas pelo transporte escolar. Com o período de chuvas intensas, a prefeitura está priorizando ações rápidas e pontuais para garantir a segurança e a trafegabilidade, evitando maiores transtornos para os moradores da zona rural e assegurando a continuidade do serviço escolar.

Os valores apresentados nos extratos publicados no Diogrande correspondem à previsão de recursos a serem aplicados ao longo de 2025. No entanto, os pagamentos serão efetuados conforme a execução dos serviços e após a aprovação das planilhas elaboradas.