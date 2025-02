Prefeitura intensifica ações para início do Carnaval 2025; programação começa nesta sexta-feira

A programação oficial do Carnaval de Campo Grande 2025 tem início nesta sexta-feira (28), com uma estrutura reforçada para garantir segurança, assistência em saúde e apoio social aos foliões. A festa, que já movimenta a cidade com prévias e blocos de rua, se estenderá até o dia 9 de março e deve atrair cerca de 100 mil pessoas.

Na manhã desta quinta-feira (27), uma coletiva de imprensa realizada no Museu da Imagem e do Som (MIS) reuniu representantes do poder público municipal e estadual, além de entidades carnavalescas, para apresentar o plano de ações voltado à organização do evento. Participaram da reunião os secretários municipais de Governo e Relações Institucionais, Youssif Domingos, de Saúde, Rosana Leite, a secretária-adjunta de Cultura, Jacqueline Vital, e o subcomandante da Guarda Civil Metropolitana, Alexandre Pedroso.

A secretária-adjunta de Cultura, Jacqueline Vital, destacou a importância da parceria entre os órgãos públicos e a comunidade para a realização do evento.

“Este será um dos maiores da Capital e tudo isso, graças ao empenho de todos. A gestão municipal não mediu esforços para que os serviços públicos estivessem presentes no Carnaval oferecendo estrutura física, cuidando da segurança, colocando à disposição profissionais da saúde, agentes de trânsito, assistentes sociais, tudo para que as pessoas possam aproveitar a festa de forma leve, de modo que a alegria permaneça ao final do espetáculo”, afirmou.

O superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) de Mato Grosso do Sul, João Henrique dos Santos, classificou o momento com uma oportunidade para trabalhar a consciência das pessoas na preservação dos patrimônios históricos e o respeito aos moradores das regiões ocupadas durante as festividades.

“No Brasil inteiro, os maiores carnavais estão ocorrendo em áreas históricas que são tombadas. A ideia é trabalhar em parceria com o município e com o estado, para evitar qualquer tipo de depredação ao patrimônio cultural tombado. O carnaval em áreas com patrimônios culturais tombados é mais que adequado, é necessário. Precisamos que as pessoas ocupem regiões, como a Esplanada Ferroviária não só durante o carnaval, mas também ao longo do ano. Essa também é uma forma da gente trabalhar a educação patrimonial e também as pessoas que moram naquele lugar”, disse ele.

O presidente do Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande (ABC), Vitor Samudio, reforçou o impacto cultural e econômico do evento.

“Queremos agradecer à prefeitura, que não tem medido esforços para realizar esta festa. Essa é a primeira vez que a gente consegue reunir secretários de Saúde, de Governo, Iphan e Governo do Estado, isso é muito importante. Nós fazemos hoje o maior evento cultural de todo o calendário anual do Estado, potencializando a nossa manifestação cultural popular e a nossa economia”, disse.

Segurança

Para garantir a tranquilidade dos foliões, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) atuará em conjunto com a Polícia Militar (PMMS), dando continuidade à operação iniciada no dia 15 de fevereiro, durante os primeiros desfiles de blocos.

A GCM contará com um efetivo de 397 agentes, além de 40 viaturas de quatro rodas e 70 motocicletas. As rondas serão intensificadas e haverá suporte no fechamento de vias nos principais pontos da festa, como a Esplanada Ferroviária e a Praça do Papa, onde ocorrerão os desfiles das escolas de samba.

“Todo esse trabalho vem para somar ao trabalho realizado pela Polícia Militar, a fim de trazer segurança às pessoas durante as atividades”, destacou o subcomandante da GCM, Alexandre Pedroso.



Trânsito consciente

A edição 2025 do Carnaval de Campo Grande contará novamente com o Camarote da Rodada, uma iniciativa do Detran MS voltada para a conscientização sobre a segurança no trânsito. O espaço será exclusivo para foliões que não consumirão bebidas alcoólicas e que serão responsáveis por levar os amigos para casa com segurança.

O camarote terá vista privilegiada, atrações culturais, além de comidas e bebidas não alcoólicas. O objetivo é incentivar que os foliões evitem dirigir sob efeito de álcool.

Para facilitar o transporte, serão criados pontos específicos para embarque e desembarque de passageiros de aplicativos, reduzindo a circulação de veículos e promovendo um trânsito mais seguro.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) lançou a campanha “Carnaval Seguro: é Saúde na Folia!” e descentralizou o atendimento para oferecer suporte durante o evento. Dois postos médicos foram montados: um na Esplanada Ferroviária e outro na Praça do Papa.

Na Esplanada Ferroviária, a equipe contará com dois médicos, dois enfermeiros, quatro técnicos de enfermagem e um assistente social. O local terá 11 leitos, incluindo macas e poltronas para hidratação. O atendimento será das 14h às 00h nos dias 28, 1º, 2, 3, 4, 7 e 8 de março.

Na Praça do Papa, onde ocorrem os desfiles das escolas de samba, o suporte médico estará disponível nos dias 3 e 4 de março, das 19h às 00h, com um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem.

“O objetivo desta ação é que as pessoas sintam-se seguras também com relação à saúde. A Secretaria de Saúde do município se preparou e estará presente para atender a quem precisar”, afirmou a secretária Rosana Leite.

Assistência Social

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) inicia nesta sexta-feira (28) uma ação especial de combate à exploração sexual e violação dos direitos de crianças e adolescentes durante o Carnaval.

Sete equipes formadas por mais de 20 profissionais do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) e técnicos dos CREAS Sul e Norte atuarão na Esplanada Ferroviária e na Praça do Papa. As abordagens serão realizadas das 15h às 19h na Esplanada e, nos dias de desfile, até as 23h.

Durante a ação, serão distribuídos nove mil panfletos e folders com informações sobre canais de denúncia e orientações sobre crimes como trabalho infantil e exploração sexual. A campanha segue as diretrizes do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, da Rede ECPAT Brasil e do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI).

Além do disque 100, as denúncias podem ser feitas diretamente aos Conselhos Tutelares ou pelos telefones do SEAS: (67) 99660-6359 e (67) 99660-1469. As equipes estarão identificadas com camisetas brancas estampadas com um cata-vento, símbolo da campanha.