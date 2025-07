Prefeitura de Sonora realiza colônia de férias para crianças atendidas pelo Centro de Convivência

A Prefeitura Municipal de Sonora, por meio da Secretaria de Assistência Social, deu início ao programa especial de férias voltado às crianças atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Cerca de 45 crianças estão participando da colônia de férias no Centro de Convivência, com uma programação lúdica e educativa pensada para o período do recesso escolar.

Durante as manhãs, as crianças contam com atividades recreativas, esportes, gincanas e distribuição de brindes. Aquelas que se destacam nas atividades recebem medalhas como forma de incentivo e valorização da participação. Além disso, os participantes recebem lanches em três momentos ao longo da manhã, garantindo cuidado nutricional enquanto se divertem.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar momentos de lazer e integração social para crianças que permanecem na cidade durante as férias, reforçando os vínculos comunitários e familiares por meio de ações que envolvem acolhimento, cidadania e respeito.

A colônia de férias faz parte das ações contínuas do SCFV, que atua ao longo do ano com foco na proteção social básica de crianças, adolescentes e suas famílias.

Prefeitura de Sonora – Trabalhando por uma cidade mais justa e acolhedora para todos.