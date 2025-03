Prefeitura da cidade mais antiga do Brasil exalta parceria com Dakila Pesquisas

Por Rogério Alexandre Zanetti, jornalista

Publicado no site oficial da Prefeitura da cidade de São Vicente a chegada dos pesquisadores do instituto Dakila Pesquisa à região. A equipe, sediada em Corguinho-MS, estará na cidade dando continuidade ao trabalho de remapeamento do mítico Caminho de Peabiru.

Caminho de Peabiru: uma rede ancestral de trilhas

O Caminho de Peabiru é uma intrigante rede de trilhas ancestrais que liga o Oceano Atlântico, a partir do litoral catarinense, ao Oceano Pacífico, atravessando Brasil, Paraguai, Bolívia e Peru. No território brasileiro, além de Santa Catarina, o caminho percorre os estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Construído por povos pré-colombianos, é considerado um dos sistemas viários mais antigos do continente. O termo “Peabiru” vem da língua tupi e pode significar “caminho gramado”, “caminho amassado” ou “caminho de ida e volta”. Até hoje, algumas trilhas apresentam estrutura surpreendente, com degraus e revestimentos de pedras em regiões íngremes.

Tecnologia para resgatar a história

O trabalho do Dakila Pesquisa consiste no remapeamento dessas rotas, muitas das quais se perderam com o avanço das cidades, estradas e o crescimento populacional. Usando tecnologia de ponta que permite o escaneamento de áreas sem necessidade de desmatamento ou escavação, o instituto busca desvendar o entorno do caminho, identificando cidades antigas, pontos de descanso, comércio e outros vestígios históricos.

São Vicente: marco histórico do Brasil

Segundo os pesquisadores, São Vicente tem grande importância na pesquisa. Foi a primeira vila fundada no Brasil, em 1532, pelo militar e administrador colonial português Martim Afonso de Sousa, conforme ordens do rei Dom João III de Portugal. A ilha onde está a cidade foi descoberta na expedição de Gaspar de Lemos e Américo Vespúcio, em 1502, e batizada em homenagem a São Vicente Mártir. É considerada a primeira vila da América Portuguesa.

Apoio institucional e fomento ao turismo

Em entrevista publicada no site oficial da Prefeitura, a secretária de Turismo, Juliana Santana, destacou a importância do projeto para o município:

“Essa pesquisa representa uma oportunidade para um estudo aprofundado das raízes históricas de São Vicente, que são um reflexo da história do Brasil. Além disso, o projeto fortalece o turismo local, criando uma nova oferta ligada à Rota do Peabiru, que evidencia o potencial histórico da cidade. O projeto contará com o apoio da Prefeitura de São Vicente, por meio da Setur, sem gerar custos para o município. A iniciativa coloca São Vicente no mapa de estudos históricos de grande relevância, impulsionando o turismo e consolidando a cidade como um destino de referência no segmento Turismo Histórico”.

Dakila destaca potencial transformador do projeto

Urandir Fernandes de Oliveira, fundador de Dakila, celebrou a recepção positiva da Prefeitura de São Vicente: “A recepção da Prefeitura de São Vicente repete cidades como Cananéia, onde trabalhamos dias atrás. Os municípios paulistas, que detêm essa riqueza cultural e histórica, entendem que nós, de Dakila, temos a missão de contribuir com o resgate histórico, e a possibilidade de transformar o Caminho de Peabiru em fonte de renda para a cidade, com o turismo histórico, científico, cultural e de aventura, preservando o local e guardando esse tesouro para as gerações futuras”.

