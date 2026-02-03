quarta-feira, 4/02/2026

Prefeitura convoca novos médicos para atendimento na rede municipal de saúde

A Prefeitura de Campo Grande convoca novos médicos para atuação em diferentes frentes de atendimento. A medida integra o conjunto de ações adotadas pela gestão para ampliar a capacidade assistencial e garantir mais qualidade, agilidade e humanização nos serviços prestados à população.

O novo edital de convocação de médicos está publicado na edição extra do Diogrande nº 8.207. Ao todo, 29 profissionais foram chamados, com cargas horárias semanais que variam de 12h a 40h. 

Os convocados devem se apresentar na sede da Secretaria Municipal de Saúde, conforme datas e horários estabelecidos no edital, e terão prazo de até dois dias úteis para a entrega da documentação necessária à lotação. 

Os profissionais convocados, inscritos no cadastro de médicos temporários da Sesau, irão reforçar unidades de saúde do município, contribuindo diretamente para a ampliação do acesso e para a redução da sobrecarga nos atendimentos. A iniciativa atende a uma demanda estratégica da Secretaria Municipal de Saúde e contribui para a ampliação do cuidado contínuo à população campo-grandense.

