Prefeito de Taboão da Serra é sofre atentado a bala durante visita a bairros atingidos por chuvas

O prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio da Silva (Podemos), foi vítima hoje (18) de um atentado a tiros. O ataque ocorreu enquanto ele realizava uma visita a áreas afetadas pelas fortes chuvas da semana passada.

Os disparos foram feitos enquanto o político se dirigia para uma coletiva de imprensa na nova sede da prefeitura. Ele foi atingido no ombro sendo socorrido para a UPA Akira Tada. Posteriormente, o prefeito foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde permanece sob cuidados médicos.

A prefeitura confirmou que o prefeito está estável. A Guarda Civil Municipal informou que os suspeitos, que estavam em dois carros, um vermelho e um prata, fugiram para Embu das Artes. A polícia realiza buscas e cercou as entradas da cidade em busca dos autores.

As investigações já foram iniciadas para esclarecer as circunstâncias do ataque. José Aprígio da Silva, que está concorrendo à reeleição neste segundo turno, foi alvo de um ato de violência que gerou preocupação na comunidade local.

A prefeitura e a Polícia Civil estão acompanhando a situação de perto e buscam respostas para garantir a segurança da população e do candidato.

NOTA DA PREFEITURA

