quarta-feira, 18/03/2026

Pop Rua Jud Pantanal realiza 1.643 atendimentos em Campo Grande

Mutirão oferece serviços de justiça, cidadania, saúde e assistência social

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Ação visa atender pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social

Desembargador federal Jean Marcos representou o TRF3 no primeiro dia do Pop Rua Jud Pantanal 3 

O Pop Rua Jud Pantanal 3 iniciou em 17 de março em Campo Grande/MS com 1.643 atendimentos realizados no Parque Ayrton Senna, incluindo 48 audiências e R$ 83.397,50 em Requisições de Pequeno Valor (RPV) expedidos. O mutirão, coordenado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) e pela Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul (SJMS), reúne serviços de saúde, cidadania e assistência social em parceria com órgãos públicos e ONGs. Foram emitidos CPFs, títulos de eleitor, carteiras de identidade e certificados de reservista, além de atendimentos do INSS, Defensoria Pública, Ministério Público e Procon.

A distribuição de 400 marmitas, 600 lanches, 150 kits de higiene e 55 cortes de cabelo marcou o primeiro dia da força-tarefa, que segue até 19 de março. Participantes destacaram a importância do acesso rápido a serviços essenciais e à restauração de documentos para garantir direitos básicos. A ação priorizou saúde da mulher, com consultas, exames e colocação de implantes contraceptivos. Beneficiários relataram melhora na qualidade de vida, com benefícios restabelecidos e documentação regularizada, reforçando o impacto social do projeto. Autoridades destacaram a união das instituições como fundamental para a realização do mutirão e a promoção da cidadania.

Jurandir Festi conquistou benefício assistencial e não voltará a viver como andarilho 
Acompanhada pelo marido, Irenilda Barbosa, recuperou o benefício assistencial 
Ivan Jose conseguiu a emissão do CPF no Pop Rua Jud 
Anderson Bertolucci obteve a emissão do título de eleitor   

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