Poodle é morto a mordidas por cães soltos em Campo Grande

Um poodle foi brutalmente atacado e morto por pelo menos quatro cães soltos na manhã de segunda-feira (12) na rua Luís Carlos Siuffi, no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande. Segundo a tutora, o animal saiu por alguns minutos para a área da frente de casa quando os cães avançaram violentamente, causando ferimentos graves no pescoço e arrancando parte do pelo na região da costela. Moradores tentaram separar os animais, mas não conseguiram impedir o ataque. A tutora ainda relatou que os cães envolvidos costumam ficar soltos, já tendo atacado pessoas na rua, incluindo um motociclista.

O poodle chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a legislação brasileira, o tutor do animal agressor é responsável pelos danos causados, podendo responder civil e criminalmente, inclusive sendo obrigado a indenizar a vítima.