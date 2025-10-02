Polícias frustram transporte de droga com criança a bordo no MS

A PRF e a PM apreenderam 111 kg de cocaína nesta quarta-feira (1º), em Ivinhema (MS). A operação foi resultado de uma ação conjunta durante fiscalização na BR-376.

As equipes receberam informações sobre um caminhão suspeito e realizaram a abordagem. No veículo estavam o motorista, uma passageira e uma criança.

O condutor apresentou nervosismo, o que motivou uma vistoria mais detalhada com auxílio de cães farejadores da PM. A droga foi encontrada escondida nos pneus estepe da carreta.

O motorista confessou que pegou a droga na fronteira com o Paraguai e a levaria até Paranaguá/PR. A passageira alegou desconhecer o conteúdo ilícito.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Dourados.