sexta-feira, 3/10/2025

Polícias frustram transporte de droga com criança a bordo no MS

111 quilos de cocaína são apreendidos em ação conjunta no MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Rodoviária Federal

A PRF e a PM apreenderam 111 kg de cocaína nesta quarta-feira (1º), em Ivinhema (MS). A operação foi resultado de uma ação conjunta durante fiscalização na BR-376.

As equipes receberam informações sobre um caminhão suspeito e realizaram a abordagem. No veículo estavam o motorista, uma passageira e uma criança.

O condutor apresentou nervosismo, o que motivou uma vistoria mais detalhada com auxílio de cães farejadores da PM. A droga foi encontrada escondida nos pneus estepe da carreta.

O motorista confessou que pegou a droga na fronteira com o Paraguai e a levaria até Paranaguá/PR. A passageira alegou desconhecer o conteúdo ilícito.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Dourados.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Ibama barra exportação ilegal de ovas de peixe no Ceará

Milton - 0
O Ibama apreendeu 19 toneladas de ovas de peixe-voador no Porto do Pecém, no Ceará, em operação conjunta com a Receita Federal. A carga,...
Leia mais

Ponta Porã não alcança 50% da arrecadação prevista para 2025

Milton - 0
Ponta Porã enfrenta dificuldades para cumprir o orçamento previsto para 2025. Durante audiência pública na Câmara Municipal, o secretário de Fazenda, Fabrício Cervieri, revelou...
Leia mais

Policlínica Cone Sul inicia atendimentos e reforça saúde pública em Dourados

Milton - 0
A Policlínica Cone Sul, primeira fase em funcionamento do Hospital Regional de Dourados, abriu as portas nesta segunda-feira (29) com capacidade para atender cerca...
Leia mais

Homem morre após queda de viaduto na Avenida Ceará

Milton - 0
Um homem de 38 anos morreu na manhã desta terça-feira (30), após cair do pontilhão da Avenida Ceará, em Campo Grande. A tragédia aconteceu...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia