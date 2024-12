Policiais penais de MS concluem missão da força-tarefa nacional no Amapá para individualização de penas

Servidores da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) de Mato Grosso do Sul desempenharam um papel crucial na implantação da CTC (Comissão Técnica de Classificação) no Iapen (Instituto de Administração Penitenciária) do Amapá. Durante 34 dias de trabalho, a força-tarefa coordenada pela Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) promoveu a individualização da pena para 3.321 pessoas privadas de liberdade no estado da região Norte do Brasil.

Dois policiais penais de MS, o assistente social Reginaldo Lescano e a psicóloga Natalia Delgado, viajaram mais de 2.487 quilômetros para integrar a equipe multidisciplinar, representando Mato Grosso do Sul. A iniciativa começou no dia 29 de outubro e foi concluída no final de novembro.

Para Reginaldo, lotado no Estabelecimento Penal de Corumbá, a missão foi enriquecedora e trouxe importantes contribuições para o seu campo de atuação. “Sinto-me honrado em representar nosso estado e contribuir com meu conhecimento na área do Serviço Social. Foram 34 dias de trabalho intenso, resultando no atendimento de todas as pessoas privadas de liberdade do Amapá. Realizei 302 avaliações técnicas, que incluíram escutas socioassistenciais para entender as necessidades e habilidades profissionais dos assistidos. Essa análise é essencial para garantir uma pena individualizada, como prevê a Lei de Execução Penal”, afirmou.

Segundo o policial penal Reginaldo, as informações levantadas pela equipe permitirão ao Iapen ter um conhecimento mais detalhado sobre o perfil de cada custodiado, facilitando a atuação da equipe de segurança e contribuindo para um ambiente prisional mais seguro. “Essa experiência foi, além de uma missão profissional, um aprendizado sobre a humanização no atendimento e o papel essencial do Serviço Social nesse contexto”, disse.

A policial penal Natália, que atua na Penitenciária de Regime Fechado da Gameleira 2, também destacou os ganhos pessoais e profissionais proporcionados pela missão. “Esse trabalho foi extremamente relevante, pois possibilitou uma rica troca de experiências com equipes de outros estados. Foi uma honra representar Mato Grosso do Sul e contribuir com minha atuação como psicóloga”, agradeceu.

A participação dos servidores da Agepen foi coordenada pela Diretoria de Assistência Penitenciária, por meio da Divisão de Promoção Social. A ação fortalece o compromisso da instituição em colaborar para a ressocialização de pessoas em privação de liberdade, promovendo a aplicação de políticas penais cidadãs e humanizadas.