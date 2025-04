Polícia prende Mineiro, fugitivo de presídio no Paraguai

A Polícia Nacional do Paraguai recapturou, na noite de segunda-feira (7), Ederson Queiroz de Freitas, vulgo Mineiro, um dos fugitivos do presídio de segurança máxima de Minga Guazú, no Alto Paraná. Mineiro, que cumpria pena por tráfico de drogas no Paraguai e tem 35 anos de prisão a cumprir no Brasil, foi preso em um micro-ônibus com destino a Pedro Juan Caballero. Ele havia escapado com sete outros detentos, com a ajuda de agentes penitenciários, há duas semanas.

Mineiro estava acompanhado de sua concubina, Kelly Robles Ayala, e de sua irmã, Talita Aparecida Queiroz de Freitas, quando foi abordado pelos policiais no quilômetro 30 da Rota PY-02. A prisão ocorreu após investigações indicarem que ele poderia estar escondido na mesma região onde ocorreu a fuga. A recaptura de Mineiro é mais um avanço nas buscas por outros fugitivos, após a prisão de Fredy González Delvalle, localizado em uma plantação de mandioca próxima à penitenciária.

As autoridades seguem investigando a rede de apoio à fuga.