quarta-feira, 18/02/2026

Polícia prende homem por tentativa de feminicídio em Água Clara

Milton
Milton
Foto: Polícia Civil

Na tarde de segunda-feira (16), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, em ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu um homem acusado de tentativa de feminicídio em Água Clara. O autor, identificado como F.C., de 47 anos, teria atacado a esposa com golpes de martelo após uma discussão motivada por ciúmes. A vítima foi socorrida após conseguir sair da residência, onde também estavam presentes a filha do casal, menor de idade, e encaminhada ao Hospital Municipal. Segundo a PM, a mulher apresentava ferimentos graves na cabeça e corpo devido às agressões.

O agressor fugiu, mas foi localizado em um depósito de gás no bairro Jardim das Palmeiras e preso em flagrante. O martelo usado no crime foi apreendido. As forças de segurança reforçam a importância da denúncia de violência doméstica, que pode ser feita de forma anônima. A integração entre Polícia Civil e Militar foi fundamental para a rápida captura do suspeito e a preservação da segurança da vítima. F.C. permanece detido, à disposição da Justiça, enquanto as autoridades seguem investigando o caso. A ação evidencia a prioridade no combate a crimes contra a mulher e a proteção de menores envolvidos em situações de violência doméstica.

