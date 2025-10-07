terça-feira, 7/10/2025

Polícia prende dupla envolvida em assalto a boate na fronteira

Jovens foram detidos com diversas provas durante ação policial no bairro Virgen de los Pobres

Milton
Publicado por Milton
Fotos: #UrundeyFM

Dois jovens foram presos durante uma operação policial conduzida por agentes do Departamento de Investigações, relacionada a um caso de furto qualificado ocorrido em uma boate em Pedro Juan Caballero. Diversas provas que podem estar ligadas ao crime foram apreendidas na casa invadida.

Como parte da investigação sobre o roubo na boate Beer Xpress, os agentes realizaram uma ação que resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de objetos supostamente ligados ao crime.

A operação ocorreu na manhã desta terça-feira (7), por volta das 10h, em uma residência sem nome no bairro Virgen de los Pobres, em Pedro Juan Caballero. A ação foi coordenada pelo promotor responsável e cumpriu o mandado de busca nº 1350, expedido pelo juiz Juan Martín Areco Torraca.

Durante o cumprimento da ordem judicial, Cristian Antonio Benítez Arévalos, de 25 anos, e Antoine Raúl Velázquez Díaz, de 24 anos, foram presos. Benítez já possuía mandado de prisão pelo caso do furto qualificado na boate, enquanto Antoine respondia por outros crimes.

Além das prisões, os policiais apreenderam roupas que teriam sido usadas no crime, uma mochila Nike, uma motocicleta Kenton GL 200 de cor vermelha e preta, e dois celulares das marcas Xiaomi e Itel.

Os suspeitos, apontados como autor e cúmplice, respectivamente, foram encaminhados para exames médicos no Hospital Regional e permanecem detidos na sede do Departamento de Investigações de Amambay, à disposição do Ministério Público.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Fábrica Clandestina de Bebidas é Fechada em SP

Milton - 0
A Polícia Civil de São Paulo deteve na terça-feira (30) duas pessoas envolvidas na falsificação de bebidas alcoólicas em Americana. Uma fábrica clandestina foi...
Leia mais

Otávio Trad presta homenagem a educadoras que atuam na Primeira Infância

Milton - 0
Sessão Solene “Amigos da Primeira Infância” destaca o papel fundamental das educadoras no desenvolvimento das crianças Na manhã desta quarta-feira (01), a Câmara Municipal realizou...
Leia mais

Funsat divulga 1.433 vagas nesta sexta-feira 

ANELISE PEREIRA - 0
Com 158 profissões listadas no painel de recrutamento desta sexta-feira (3), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza 1.433 vagas de emprego para encaminhamento...
Leia mais

Bienal Pantanal estreia com força total em Mato Grosso do Sul

Milton - 0
A primeira edição da Bienal Pantanal começou no último sábado (4), em Campo Grande, com grande presença de público e ampla programação cultural. Ao...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia