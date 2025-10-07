Polícia prende dupla envolvida em assalto a boate na fronteira

Dois jovens foram presos durante uma operação policial conduzida por agentes do Departamento de Investigações, relacionada a um caso de furto qualificado ocorrido em uma boate em Pedro Juan Caballero. Diversas provas que podem estar ligadas ao crime foram apreendidas na casa invadida.

Como parte da investigação sobre o roubo na boate Beer Xpress, os agentes realizaram uma ação que resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de objetos supostamente ligados ao crime.

A operação ocorreu na manhã desta terça-feira (7), por volta das 10h, em uma residência sem nome no bairro Virgen de los Pobres, em Pedro Juan Caballero. A ação foi coordenada pelo promotor responsável e cumpriu o mandado de busca nº 1350, expedido pelo juiz Juan Martín Areco Torraca.

Durante o cumprimento da ordem judicial, Cristian Antonio Benítez Arévalos, de 25 anos, e Antoine Raúl Velázquez Díaz, de 24 anos, foram presos. Benítez já possuía mandado de prisão pelo caso do furto qualificado na boate, enquanto Antoine respondia por outros crimes.

Além das prisões, os policiais apreenderam roupas que teriam sido usadas no crime, uma mochila Nike, uma motocicleta Kenton GL 200 de cor vermelha e preta, e dois celulares das marcas Xiaomi e Itel.

Os suspeitos, apontados como autor e cúmplice, respectivamente, foram encaminhados para exames médicos no Hospital Regional e permanecem detidos na sede do Departamento de Investigações de Amambay, à disposição do Ministério Público.