quarta-feira, 14/01/2026

Polícia e MPMS investigam corrupção em agência de habitação

Milton
Publicado por Milton
Foto: Gerson Oliveira

A Polícia Civil e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) estão investigando supostos atos de corrupção envolvendo a Agência Municipal de Habitação (Emha). Segundo denúncia registrada em agosto de 2025, Ademir Pereira do Nascimento, de 55 anos, procurou a agência em 9 de junho de 2024 para regularizar a titularidade do imóvel de sua mãe, adquirido da Emha.

Na ocasião, ele teria sido atendido por um funcionário que o encaminhou a Alessandro Alves Ferreira, ex-servidor de 49 anos, que se ofereceu para realizar a regularização mediante pagamento de R$ 10 mil. Ao perceber que Ademir não poderia arcar com o valor, Alessandro teria reduzido a quantia para R$ 4 mil, parcelados em duas vezes, recebendo o primeiro pagamento de R$ 2 mil via Pix e o segundo de R$ 1 mil vinte dias depois, com a promessa de concluir o processo.

Apesar das informações fornecidas pelo suposto servidor, o procedimento permaneceu parado na Emha, e Ademir descobriu que Alessandro já havia sido exonerado em abril de 2024, quase dois meses antes do contato, e que havia sido substituído por outra servidora. O caso foi registrado na Polícia Civil como corrupção passiva, crime previsto no artigo 317 do Código Penal, e tanto a Polícia quanto o MPMS instauraram inquéritos para apurar a conduta do ex-servidor e eventual omissão da agência.

Até o momento, o processo segue em segredo de justiça, sendo investigado pela 30ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Comarca de Campo Grande, e a Emha ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Governo brasileiro ratifica Convenção TIR e destrava “passaporte de cargas” para a Rota Bioceânica

Milton - 0
O Governo Federal deu, no fim de 2025, um passo considerado estratégico para tornar a Rota Bioceânica mais competitiva no acesso ao Oceano Pacífico....
Leia mais

Campo Grande registra 31 mm de chuva em 24 horas

Milton - 0
Campo Grande segue sob alerta de chuvas intensas nesta quarta-feira (14), registrando 31,6 milímetros nas últimas 24 horas, segundo dados do Cemaden e do...
Leia mais

Brasil mantém comércio de quase US$ 3 bilhões com Irã em 2025

Milton - 0
O Brasil manteve um comércio de quase US$ 3 bilhões com o Irã em 2025, representando apenas 0,84% das exportações brasileiras, com destaque para...
Leia mais

STF recebe pedido de prisão domiciliar de Bolsonaro feito por Damares Alves

Milton - 0
A presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, senadora Damares Alves, encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes um relatório recomendando a concessão de...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia