Polícia desarticula célula de organização criminosa em MS

A Polícia desarticulou hoje (13) uma célula de organização criminosa envolvida em homicídios em Dourados. A ação foi desencadeada após o assassinato de Júlio Cesar Estigarribia, ocorrido em 22 de setembro de 2024, em uma conveniência no bairro Harrison de Figueiredo.

Investigações apontaram que o grupo criminoso prestava apoio logístico e coordenava homicídios com o intuito de expandir a influência de uma facção na região. A célula tem ligação com pelo menos outros três homicídios na cidade, com foco nos bairros Dioclécio Artuzi e Harrison de Figueiredo.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, três dos quatro investigados foram presos, e celulares apreendidos serão periciados para fornecer mais informações sobre o grupo. O delegado Erasmo Cubas destacou que a operação enfraquece a estrutura da facção, interrompendo a cadeia de comando e o fluxo de informações entre membros que atuam nas ruas e na prisão.

Cubas reforçou ainda a importância da colaboração da comunidade, por meio de denúncias, para o sucesso das investigações, e afirmou que a Polícia Civil segue firme no combate ao crime organizado em MS.